Under 16, Benevento sconfitto nel derby col Napoli Gli azzurri hanno vinto grazie alle marcature di Di Dona e Pesce

Napoli - Benevento 2-1

Napoli: Boffelli, Marchisano, Frulio (20'st Giannini), Lettera, Di Leo, Pontillo, Di Dona (18'st Norcia), Gioielli, Pesce, Flora (35'st Di Palma), Salierno (20'st Scognamiglio). A disp.: Connola, Boemio, Troiano, Marrazino, Spavone. All.:

Benevento: Muraca, Riccio (10'st Galletti), Sena (40'st Viscardi), Prisco (40'st Fiorillo), Veltri, Robustelli (37'st D'Avanzo), Valentino (10'st De Vincenzo), Parisi, Malva, Marsiglia, Pellegrino. A disp.: Tartato, Casola, Cuomo, Tarcinale. All.: Scarlato

Marcatori: 13'pt Di Dona (N), 19'st Marsiglia (B), 28'st Pesce (N)

Sconfitta per l'under 16 del Benevento sul campo del Napoli. Gli azzurri sono passati in vantaggio dopo tredici minuti con Di Dona, propiziato da un lancio dalle retrovie di Gioielli. Nella ripresa la Strega riesce a pareggiare i conti al 19' con Marsiglia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La gioia sannita, però, dura poco, dato che al 28' Pesce riporta la sua squadra in avanti con un colpo di testa scaturito da una punizione di Gianni. Nei minuti finali la truppa di Scarlato ha cercato di ottenere il 2-2, senza però riuscirci. Nella prossima giornata affronterà il Lecce tra le mura amiche.