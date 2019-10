Benevento, le under 16 e 15 ospitano il Lecce Appuntamento importante per le compagini sannite

Ottava giornata di campionato per le formazioni under 16 e 15 del Benevento. I giallorossi domattina ospiteranno il Lecce sul sintetico dell'Avellola. Ad aprire le danze, come di consueto, sarà la truppa di Fusaro che scenderà in campo alle 10:30. La Strega è reduce dal buon pareggio rimediato in casa del Napoli e proverà a dargli continuità.

Alle 12:30 sarà la volta dell'under 16 di Scarlato, desiderosa di riscattarsi dopo il passo falso rimediato al Kennedy contro la compagine partenopea.

Ecco il programma dell'ottava giornata:

Benevento – Lecce

Cosenza – Napoli

Pescara – Juve Stabia

Perugia – Frosinone

Roma – Crotone

Trapani – Ascoli

Riposa: Salernitana

Classifica under 16:

Napoli 16

Roma 13

Trapani 13

Pescara 11

Juve Stabia 11

Lecce 11

Perugia 10

Benevento 10

Cosenza 8

Ascoli 7

Crotone 2

Frosinone 2

Salernitana 2

Classifica under 15:

Pescara 18

Napoli 17

Frosinone 15

Lecce 13

Juve Stabia 11

Benevento 10

Roma 8

Perugia 7

Cosenza 6

Trapani 4

Ascoli 4

Salernitana 4

Crotone 1