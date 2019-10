Under 16, il Benevento torna al successo: tris al Lecce Micidiale tripletta di Marsiglia che regala tre punti ai sanniti

Benevento - Lecce 3-0

Benevento (4-3-1-2): Tartaro; Riccio, Veltri, Robustelli (40'st Viscardi), Sena; Parisi (38'st Fiorillo), Prisco (40'st Ruggiero), Pellegrino (30'st Galletti); Tarcinale (1'st Cuomo); Malva, Marsiglia (30'st Casola). A disp.: Muraca, Valentino, Maiese. All.: Scarlato

Lecce (4-3-3): Iluzzi; Daka, Morelli (1'st Russo), Luperto, Nolaso; Lippo (20'st Caserta), Gallorini, Convertino (20'st Notarnicola); Elia (1'st Quarta), Carrozzo, Milli (1'st Letizia). A disp.: Bufano, Filippi, Liverani, Albano. All.: Schipa

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Caianiello di Napoli e Mistico di Torre del Greco

Marcatori: 14'pt, 20'pt e 28'st Marsiglia

Ottima vittoria per l'under 16 del Benevento che all'Avellola si è sbarazzata del Lecce con il netto risultato di 3-0. I giallorossi sono scesi in campo con fare agguerrito, in modo da riscattare nel migliore dei modi la sconfitta subita nella scorsa giornata nel derby contro il Napoli. Dopo due giri di lancette Prisco ha sporcato i guantoni a Iluzzi con una forte conclusione che l'estremo difensore ha parato in due tempi.

Al 14' è arrivato il gol del vantaggio, firmato da Marsiglia che ha insaccato alle spalle di Iluzzi con un bel tiro a giro sul filo del fuorigioco. Il raddoppio è fiunto al 23', con lo stesso attaccante che, servito da Malva, ha capitalizzato da pochi passi per il 2-0.

Nella ripresa il Lecce ha provato ad accorciare le distanze: dopo tre giri di lancette Letizia ha lanciato Carrozzo che in rovesciata ha impegnato Tartaro. Al 5' i pugliesi hanno sprecato una clamorosa occasione: bella discesa di Daka che ha servito al centro Letizia, l'attaccante salentino ha trovato la difesa sannita impreparata e, con la porta totalmente sguarnita, ha spedito la palla sul fondo.

Il Benevento si è rifatto vedere al 16' con una conclusione sul primo palo di Cuomo che è stata prontamente respinta da Illuzzi. Un minuto dopo ci ha provato Pellegrino, ma il portiere avversario ha deviato in angolo con un colpo di reni. Il tris della truppa di Scarlato è giunto al 28' con il solito Marsiglia che, di ripartenza, ha punito Iluzzi senza lasciargli scampo, chiudendo virtualmente l'incontro. Al 37' la Strega ha sfiorato anche il poker con Casola che, servito da Galletti, ha colpito in pieno la traversa.

Tre punti importanti per il Benevento che nella prossima giornata osserverà il turno di sosta individuale. La ripresa è fissata al 10 novembre contro il Frosinone all'Avellola.