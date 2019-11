U16, Benevento sprecone: pari che sta stretto con il Frosinone Tante occasioni fallite nella ripresa da parte degli attaccanti di Scarlato

Benevento - Frosinone 1-1

Benevento: Tartaro, Galletti /21'st Riccio), Sena, De Vincenzo (21'st Maiese), Veltri, Robustelli, Cuomo (1'st Prisco), Parisi, Malva, Marsiglia, Pellegrino (37'st Valentino). A disp.: Muraca, Viscardi, Ruggiero, Fiorillo, D'Avanzo. All.: Scarlato

Frosinone: Palmisani, Rosati, Cialone, Maura, Caravillani, Calvani, Pera (21'st Navarra), Frasca, Selvini (38'st Ramieri), Cangianiello, Ferrieri (21'st Mascolo). A disp.: Zizzania, Boni, Benacquista, Recchiuti, Bianchi, Ceccarelli. All.: Galluzzo

Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti: Caianiello di Napoli e Angelillo di Nola

Marcatori: 15'pt Cangianiello (P), 13'st Malva (B)

La battaglia dell'Avellola si è chiusa con un pareggio, ma quanto rammarico c'è per il Benevento che soprattutto nella ripresa ha sprecato tante palle gol per portare a casa l'intera posta in palio. Nel primo tempo i giallorossi non girano come al solito: l'unica azione degna di nota che fanno registrare è quella avvenuta al 4', giunta al termine di uno scambio tra Marsiglia e Malva con quest'ultimo che si è fatto neutralizzare da Palmisani. Il Frosinone viene fuori e al 12' si è fatto vedere con una conclusione di Selvini che si è spenta di poco sul fondo. Tre minuti dopo è giunto il vantaggio ciociaro, firmato da Cangianiello che dal limite non ha lasciato scampo a Tartaro per l'uno a zero. Al 22' si è rifatto vedere il Benevento sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il colpo di testa di Robustelli ha sfiorato la parte alta della traversa. Il Frosinone ha risposto al 32' con un destro di Selvini che ha fatto la barba al palo.

Nella ripresa Scarlato ha gettato nella mischia Prisco: con l'inserimento del play sannita, reduce da un colpo alla caviglia nel corso della rifinitura, la Strega ha preso possesso del campo e al 13' ha trovato il vantaggio: sponda di testa di De Vincenzo per Malva che da pochi passi non ha lasciato scampo a Palmisani. Al 26' Marsiglia indirizza la sfera nell'angolino, ma l'estremo difensore avversario respinge con la punta delle dita. Al 29' altra occasione clamorosa per la Strega: Malva serve Marsiglia che, tutto solo e da ottima posizione, spedisce la sfera fuori. Tre minuti dopo Parisi pesca Marsiglia al centro che va di testa, ma la palla va alta. Al 41', a pochi minuti dalla fine, Malva approfitta di un errore della difesa avversaria per involarsi verso la porta di Palmisani, ma fallisce la ghiotta occasione spedendo incredibilmente fuori.

Il match termina 1-1, un risultato che sta stretto alla Strega per quanto creato nel secondo tempo. Nella prossima giornata affronterà il Crotone in trasferta.