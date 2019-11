Benevento, le under 16 e 15 ospitano l'Ascoli I due incontri si giocheranno alle 13:30 e alle 15:30

Impegni all'Avellola, gli ultimi del 2019, per le compagini under 16 e 15 del Benevento Calcio. A far visita all'impianto sportivo di via Avellino sarà l'Ascoli, con il primo incontro in programma alle 13.30 e che vedrà in campo la truppa guidata da Fusaro. Alle 15:30, invece, sarà la volta dei ragazzi di Scarlato.

Ecco il programma della penultima giornata del girone d'andata:

Benevento – Ascoli

Cosenza – Crotone

Juve Stabia – Frosinone

Lecce – Pescara

Perugia – Roma

Salernitana – Trapani

Riposa: Napoli

Classifica under 16:

Napoli 25

Roma 22

Perugia 22

Trapani 17

Lecce 16

Benevento 15

Pescara 15

Juve Stabia 12

Ascoli 10

Cosenza 9

Frosinone 6

Crotone 6

Salernitana 5

Classifica under 15:

Napoli 27

Frosinone 25

Pescara 24

Roma 20

Lecce 16

Benevento 14

Perugia 14

Juve Stabia 14

Salernitana 11

Cosenza 7

Ascoli 6

Trapani 5

Crotone 1