Under 16, vittoria di forza del Benevento contro l'Ascoli I giallorossi ribaltano il risultato con le reti di Prisco e Malva

Benevento – Ascoli 2-1

Benevento (4-3-2-1): Tartaro; Riccio (41'st Galletti), Veltri, Viscardi, Sena; Parisi, Prisco, Pellegrino (16'st De Vincenzo); Valentino, Marsiglia (29'st Fiorillo); Malva. A disp.: Muraca, Ruggiero, Cuomo, Maiese, D'Avanzo. All.: Scarlato

Ascoli (4-3-3): Bolletta; Spadoni (17'st Marcucci), Briganti, Clemente, Acciarri; Luciani (1'st Cisternino), Nicolai, Stragapede; Altamura, Rizzi (28'st Cinelli), Di Matteo (7'st Manari M.). A disp.: Orazi, Cappelletti, Moliterni, Zadro, Manari S.. All.: Pieri

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Assistenti: Panico e Riccardo di Nola

Marcatori: 9'pt Rizzi (A), 24'st Prisco (B), 26'st Malva (B)

Importante vittoria per il Benevento che con una prestazione di forza ha battuto in rimonta l'Ascoli all'Avellola con il punteggio di 2-1. La gara è cominciata in salita per la truppa di Scarlato: dopo otto minuti di gioco Tartaro si è opposto al meglio a una conclusione di Rizzi. Un minuto dopo lo stesso attaccante bianconero ha gonfiato la rete al termine di un bel triangolo con Di Matteo. La Strega non è rimasta a guardare: al 17' si è resa pericolosa con un contropiede di Marsiglia che è stato respinto da Bolletta. Al 25' Prisco ha messo i brividi alla retroguardia marchigiana con una punizione dal limite che ha colpito il palo.

Nella ripresa il Benevento ha premuto il piede sull'acceleratore: al 12' è stato ancora una volta pericoloso Prisco con una insidiosa conclusione che Bolletta ha deviato in angolo. E' stato un momento della gara in cui i ritmi si sono fatti forsennati, con la Strega che ha caricato a testa bassa l'Ascoli. Al 19' Valentino ha servito Marsiglia che a tu per tu ha spedito la palla alta. Al 24' la Strega è riuscita a pareggiare i conti grazie a una magistrale punizione di Prisco che si è infilata con precisione alle spalle di Bolletta. Due minuti dopo il Benevento ha ribaltato il risultato con Malva che ha capitalizzato nel migliore dei modi una imperiosa progressione di Sena. La truppa di Scarlato ha cercato di chiudere la partita: al 38' De Vincenzo ha sfiorato il tris con un tiro da posizione defilata che ha fatto la barba al palo. A 42' Tartaro ha spento ogni speranza dell'Ascoli con un bel colpo di reni su punizione dalla distanza di Altamura.

Dopo quattro minuti di recupero, i giallorossi hanno portato a casa un successo rilevante in chiave classifica. Nella prossima giornata il Benevento affronterà il Trapani in trasferta.