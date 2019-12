Benevento, domani in campo le under 16 e 15 a Trapani Ultima gara del girone d'andata per le formazioni giallorosse

Match in trasferta per le compagini under 16 e 15 del Benevento Calcio che scenderanno in campo a Trapani per l'ultima giornata del girone d'andata. Il primo incontro è fissato alle 9,30 e vedrà in campo i ragazzi allenati da Fusaro, alla ricerca del successo dopo la sconfitta rimediata nello scorso weekend contro l'Ascoli. Alle 11:30 sarà la volta dell'under 16, desiderosa di chiudere in bellezza la prima parte di stagione per confermarsi ai vertici e scavalcare proprio i siciliani al quarto posto.

Ecco il programma:

Ascoli – Cosenza

Crotone – Juve Stabia

Pescara – Perugia

Frosinone – Napoli

Roma – Salernitana

Trapani – Benevento

Riposa: Lecce

Classifica under 16:

Roma 25

Napoli 25

Perugia 22

Trapani 20

Benevento 18

Lecce 17

Pescara 16

Juve Stabia 12

Ascoli 10

Cosenza 10

Frosinone 9

Crotone 7

Salernitana 5

Classifica under 15:

Frosinone 28

Napoli 27

Pescara 25

Roma 23

Lecce 17

Benevento 14

Perugia 14

Juve Stabia 14

Salernitana 12

Ascoli 10

Cosenza 7

Trapani 5

Crotone 4