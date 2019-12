Under 16, buona esperienza per Prisco in Nazionale Il giallorosso ha partecipato al Torneo dei Gironi

Si è chiusa quest'oggi l'esperienza di Antonio Prisco al Tornei dei Gironi. Il centrocampista dell'under 16 ha vestito la maglia della Nazionale, scendendo in campo nei due incontri che si sono disputati negli ultimi tre giorni. L'esordio è avvenuto contro la Nazionale Lega Pro, terminata 3-0 per gli azzurrini. Il secondo match, invece, contro la Nazionale under 16, terminata con un punteggio di quest'ultima per 2-1. In entrambe le occasioni Prisco è subentrato, dando al meglio il proprio contributo alla squadra.

SI è chiusa quindi una prima parte di stagione in maniera più che positiva per il centrocampista giallorosso. Adesso ci sarà la sosta, poi l'inizio del girone di ritorno che pone subito un incontro molto complicato per il Benevento, di scena a Trigoria contro la Roma.