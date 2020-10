Under 16, l'Empoli espugna l'Avellola Decisiva una doppietta di Bocci

Benevento - Empoli 0-2

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro, Carriola, Galietti, Marrone, Manzi (13'st Ballirano), Pengue, Di Serio, Vitale (29'st Mazzucchiello), Signorelli. A disp.: Pirrò, Langellotto, Volpe, De Bernardo, Izzo, Carpentieri. All.: Rocco

Empoli: Seghetti, Quadraccia (38'st Cecchi), Mannelli, Masini (38'st De Ferdinando), Giovannucci, Michelucci (22'st Crasta), Galavotti (13'st Seghi), Bocci (22'st Matteucci), Coppola (13'st Botrini), Morana, Picchi (38'st Viviani). A disp.: Tampucci, De Simone. All.: Filippeschi

Arbitro: Luongo di Napoli

Assistenti: Evangelista di Avellino e Auriemma di Nola

Marcatori: 18'pt e 17'st Bocci

Sconfitta all'esordio in campionato per l'under 16 del Benevento. I giallorossi sono stati piegati da una doppietta di Bocci, giunta al 18' del primo tempo e al 17' della ripresa. Nella prossima giornata la truppa di Rocco se la vedrà contro la Fiorentina in trasferta.