Benevento, le under 16 e 15 sfidano la Fiorentina Le compagini giallorosse affrontano i viola in trasferta

Insidiosa trasferta a Firenze per le compagini under 16 e 15 del Benevento. Entrambe le formazioni giallorosse sono reduci dalla sconfitta rimediata alla prima giornata contro l'Empoli e proveranno a strappare un risultato positivo in terra toscana. Il primo incontro è fissato alle 12:30 con i ragazzi di Fusaro che scenderanno in campo. Alle 15:30 sarà la volta dell'under 16 di Rocco.

Ecco il programma della seconda giornata:

Ascoli - Lecce

Crotone - Cosenza

Empoli - Roma

Fiorentina - Benevento

Napoli - Frosinone

Reggina - Pescara

Riposa: Salernitana

Classifica under 16:

Roma 3

Napoli 3

Empoli 3

Pescara 3

Ascoli 0

Cosenza 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Lecce 0

Crotone 0

Salernitana 0

Benevento 0

Reggina 0

Classifica under 15:

Roma 3

Pescara 3

Napoli 3

Empoli 3

Ascoli 0

Cosenza 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Lecce 0

Crotone 0

Salernitana 0

Benevento 0

Reggina 0