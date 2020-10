Under 16, il Benevento va ko con la Fiorentina I viola vincono con il risultato di 2-0

Fiorentina – Benevento 2-0

Fiorentina: Tognetti, Siqhi (16’st Penchini), Frangelli (33’st Pitti), Baroncelli, Coruzzo, Elia, Milli (22’st Harder), Saltamacchia, Presta, Picchianti (22’st Mignani), Dama (16’st Graziani). A disp.: Turini, Penchini, Maggini, Palmara. All.: Galloppa

Benevento: Esposito, Di Martino (7’st Schettino), De Gennaro, Carriola, Galietti, Marrone, Manzi, Pengue, Di Serio, Ballirano, Saviano (26’st Vitale). A disp.: Pirrò, Langellotto, Francescotti, Izzo, Mazzucchiello. All.: Rocco

Arbitro: Iacopetti di Pistoia

Assistenti: Marconi di Lucca e Pacheco di Firenze

Marcatori: 12’pt Picchianti, 37’st Elia

Seconda sconfitta consecutiva per la compagine under 16 del Benevento. I giallorossi sono caduti in casa della Fiorentina con il risultato di 2-0. Dopo dodici minuti è arrivato il gol che ha sbloccato il punteggio, firmato da Picchianti. Nella ripresa, precisamente al 37’, Elia ha chiuso i conti con la marcatura del raddoppio. La truppa di Rocco cercherà il riscatto domenica prossima, quando all’Avellola si presenterà il Napoli per un derby che si prevede agguerrito e complicato.

Ecco i risultati di oggi:

Ascoli - Lecce rinv.

Crotone - Cosenza 4-1

Empoli - Roma rinv.

Fiorentina - Benevento 2-0

Napoli - Frosinone rinv.

Reggina - Pescara 2-2

Riposa: Salernitana

La classifica:

Pescara 4

Roma* 3

Empoli* 3

Fiorentina* 3

Napoli* 3

Crotone 3

Reggina 1

Ascoli** 0

Frosinone** 0

Lecce** 0

Salernitana* 0

Cosenza* 0

Benevento 0