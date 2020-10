Covid nel vivaio del Benevento, rinviate le gare di U16 e U15 Le due formazioni saranno in quarantena per dieci giorni

Sono state rinviate le gare delle formazioni under 16 e 15 del Benevento. Un ragazzo del settore giovanile è risultato positivo al Covid-19, inducendo il sodalizio giallorosso ad attuare tutte le misure di sicurezza del caso imposte dal protocollo, tra cui la sanificazione degli ambienti del campo Avellola. Le formazioni under 16 e 15 saranno in quarantena per dieci giorni, di conseguenza le gare di domenica, in programma contro il Napoli, sono state rinviate a data da destinarsi. Nessun problema per la Primavera e l'under 17 che, dopo le dovute analisi del caso, potranno regolarmente scendere in campo nel prossimo weekend contro, rispettivamente, Pisa e Roma.