Under 16, goleada del Benevento al Cosenza La truppa di Fusaro si è imposta con il risultato di 7-1

Cosenza - Benevento 1-7

Cosenza: Abruzzese, Gigliotti, Caruso, De Luca (12'st Lagatta), Gravina, Naccarato, Salvino, Paciola, Porco (33'pt Greco), Roseti, Raimondi (12'st Ribaudo). A disp.: Donato, Chiodo, Ferrari Ferrari, Fortino, Brianza, Zagarese. All.: Marozzo

Benevento: Gargiulo, Esposito (28'st Guerra), Polverino (24'st Umile), Barone,(28'st Ruggiero), Napolitano (24'st Fastiggi), Eletto, Rispoli (12'st D'Ambrosio), Rucci, Ciprio (28'st Patricelli), Carfora (28'st Bisogno), Fierro. A disp.: Simeoli, Galdo. All.: Fusaro

Arbitro: Costa di Catanzaro

Assistenti: Di Santo di Paola e Di Bartolo di Cosenza

Marcatori: 4'st Fierro, 9'st Ciprio, 19'st e 21'st su rig. Carfora, 30'st Naccarato, 33'st Guerra, 37'st e 42'st Patricelli

Goleada del Benevento in casa del Cosenza. La compagine allenata da Fusaro si è imposta con il punteggio di 7-1. E' successo tutto nel secondo tempo: nel giro di mezz'ora, i giallorossi hanno realizzato quattro marcature con Fierro, Ciprio e una doppietta di Carfora. Naccarato ha accorciato le distanze, ma nel finale Guerra e una doppietta di Patricelli ha portato il risultato sul definitivo 7-1. Un successo che porta il Benevento a quota 21 punti, in attesa del match della prossima giornata in programma all'Avellola contro il Lecce.

I risultati della 2^ giornata di ritorno:

Cosenza - Benevento 1-7

Frosinone - Crotone post. 27 febbraio

Lazio - Salernitana domani

Lecce - Roma domani

Reggina - Napoli 1-2

La classifica:

Lazio 24

Napoli 21

Benevento 21

Roma 20

Reggina 12

Cosenza 9

Crotone 8

Lecce 7

Frosinone 6

Salernitana 2