Under 16 Benevento, clamoroso: è tutto in gioco per il secondo posto! Il Benevento batte il Crotone, mentre perde la Roma. Si deciderà tutto all'ultima giornata

Benevento – Crotone 4-2

Benevento: Salamone, Fastiggi (1’st Esposito), Ciurleo (32’st Barone), Napolitano, Politi (28’st Ruggiero), Eletto, Rucci (17’st Polverino), Pellegrino (17’st Fierro), Ciprio (32’st Galdo), Carfora, Patricelli (17’st Varone). All.: Fusaro

Crotone: Secreti (20’st Martino), Milano (20’st Mancina), Demarco, Galardo, De Gennaro (26’st Cacia), Geremicca (1’st Greco), Tosto, Tropea, Marrone (1’st Le Pera), Ambrogio, Russo. A disp.: Elia, Devona. All.: Luratta

Arbitro: Palmieri di Avellino

Assistenti: Del Prete di Frattamaggiore e Spiniello di Napoli

Marcatori: 1’pt Patricelli (B), 38’pt Ciprio (B), 11’st e 44’st Carfora (B), 19’st aut. Eletto (C), 36’st Ambrogio (C)

L'under 16 del Benevento si è sbarazzata dei pari età del Crotone con il risultato di 4-2. Patricelli e Ciprio hanno siglato le reti giallorosse nel primo tempo, poi il Benevento ha preso il largo nella ripresa con una doppietta di Carfora. Le marcature degli ospiti sono arrivate grazie a una sfortunata autorete di Eletto e a un gol di Ambrogio. Le dinamiche del girone presentano un finale di stagione a dir poco clamoroso. La sconfitta maturata dalla Roma nel derby con la Lazio ha permesso al Benevento di agganciare i giallorossi capitolini insieme al Napoli. Tradotto: la Strega ha ancora speranza di agganciare il secondo posto che garantisce l'accesso diretto alle fasi finali, senza passare per i play off. Si deciderà tutto all'ultima giornata, con la compagine guidata da Fusaro che se la vedrà contro la Lazio (già sicura prima), mentre la Roma sarà di scena a Frosinone e il Napoli a Cosenza. Al momento la classifica avulsa vede la Roma davanti con 7 punti negli scontri diretti, poi c'è il Benevento a 6 e il Napoli a 4. Come differenza reti, al momento, la Strega è in avanti con un +25. Saranno ottanta minuti finali di fuoco, con i sanniti che sperano in un finale coi fiocchi. Altrimenti sarà play off, un risultato comunque di grande spessore, dove come possibili avversarie ci saranno Reggina o Lecce.

I risultati della 17^ giornata:

Benevento - Crotone 4-2

Napoli - Frosinone 2-0

Reggina - Cosenza 3-0

Roma - Lazio 1-3

Salernitana - Lecce 2-2

La classifica:

Lazio 44

Roma 36

Benevento 36

Napoli 36

Reggina 24

Lecce 18

Crotone 12

Cosenza 12

Frosinone 11

Salernitana 7