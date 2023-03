Under 16, il Benevento ottiene la qualificazione ai play off Importante traguardo raggiunto dai ragazzi di Fusaro

Benevento-Frosinone 0-0

Benevento: Marino, Masi, Malafronte, Borrelli, Zanni, Nonga, Sasso (40'st Cerciello), Santucci (22'st De Martino), Nurcato (35'st Coppola), De Michele, De Stefano (35'st Buccoliero). A disp.: Nigro, Puca, Giorgione, Falcone, Monticelli. All.: Fusaro

Frosinone: Marini, De Filippis, Cazora, Belloni, Caliandro, Curzi (25'st Fiorito), Molignano (1'st Buonpane), Diodati, Bisogno (1'st Baptista)(31'st Belli), Ruggiero (27'st Marsili), Tocci. A disp.: Di Giosa, Tiberi, Eulisi, Calabretta. All.: Mancone

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia. Assistenti: Cozzuto di Formia e Calce di Cassino

Il punto ottenuto dal Benevento contro il Frosinone ha permesso alla compagine guidata da Fusaro di ottenere la qualificazione ai play off. Il vantaggio sul Bari, quest'oggi sconfitto dal Cosenza, è salito a 7 punti a due giornate dalla fine della stagione regolare: un bottino che quindi ha fatto staccare il pass ai giallorossi per la partecipazione agli spareggi. Si tratta di un traguardo molto importante per il Benevento che occupa la quinta posizione della classifica. Nella prossima giornata ci sarà il Cosenza, poi i giochi si chiuderanno all'Avellola proprio contro il Bari in attesa di conoscere l'avversaria che la Strega troverà ai play off.

Under 16, i risultati della 16^ giornata:

Bari-Cosenza 3-4

Lecce-Lazio 1-2

Reggina-Palermo 2-0

Roma-Salernitana 6-0

Under 16, la classifica:

Roma 40

Lazio 33

Frosinone 30

Reggina 28

Benevento 24

Lecce 19

Bari 17

Cosenza 15

Palermo 13

Salernitana 8