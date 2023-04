Benevento, under 16 strepitosa: vola agli ottavi di finale! I giallorossi hanno espugnato il campo della Reggina e accedono tra le migliori 16 d'Italia

Grande colpaccio dell'under 16 del Benevento che ha vinto il match dei play off in casa della Reggina, ottenendo il passaggio del turno con il risultato di 2-0. È accaduto tutto nel secondo tempo: i giallorossi sono passati in vantaggio dopo quattro minuti di gioco grazie a un autogol. Il raddoppio è arrivato al 40' con Frasca che ha chiuso definitivamente la pratica qualificazione. La Reggina ha chiuso la partita in nove uomini per via delle espulsioni rimediate da Ramondino e Zagari, rispettivamente al 30 e al 44' della seconda frazione di gioco. È un successo che permette al Benevento di approdare tra le migliori 16 d'Italia, ottenendo l'accesso agli ottavi di finale nazionali.