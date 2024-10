Under 16, il Benevento rifila cinque reti al Perugia Secondo successo consecutivo per i giallorossi allenati da Fusaro

Perugia-Benevento 2-5

Perugia: Barbanera; Pelli, Crescentini (9'st Auricchio), Pierangelini (27'st Ragni), Santillo, Tardani (1'st Castroreale), Lalleroni (16'st Bendini), Bosi, Fahmi (1'st Checcarelli), Pascucci (27'st Sabatino), Seppoloni (9'st Alunno). A disp.: Cataldo, Marinelli. All.: Anelli

Benevento: Chiariello (27'st Leone); Maione, Pane, Carandente, Colella (18'st Di Mauro), Piscitelli, Lo Russo (11'st Di Cicco), Viscovo (27'st Perfetto), Petrone (18'st Migliaccio), De Benedetto (11'st Puca), Girolamo (18'st Amico). A disp.: Masone, Cocuzzo. All.: Fusaro

Arbitro: Roani Salari di Foligno. Assistenti: Proietti di Terni e Moretti di Perugia

Marcatori: 21'pt, 1'st, 4'st De Benedetto (B), 23'pt Petrone (B), 21'st Bendini (P), 27'st Migliaccio (B), 32'st Santillo (P)

Vittoria senza storie conquistata dall'under 16 del Benevento in casa del Perugia. I giallorossi sono passati in vantaggio al 21' con De Benedetto, poi c'è stato il raddoppio di Petrone due minuti dopo. Nella ripresa, De Benedetto ha messo a segno altre due reti nel giro di quattro minuti dal fischio d'inizio. Bendini ha accorciato le distanze, ma Migliaccio al 27' ha siglato il pokerissimo giallorosso. Vale solo per le statistiche, invece, la marcatura di Santillo al 32' che ha portato il punteggio sul definitivo 5-2. Per il Benevento si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta con la Casertana. Nella prossima giornata, la squadra allenata da Fusaro affronterà la Turris all'Avellola.