Benevento, un giallorosso in Nazionale: convocato Petrone Il giovane attaccante, in forza all'under 16 di Fusaro, vestirà la maglia azzurra

Nuova convocazione in azzurro per il settore giovanile del Benevento. A vestire la maglia dell'Italia sarà Daniele Petrone, attaccante in forza alla formazione under 16 guidata da Giuseppe Fusaro. La punta, reduce dal gol messo a segno nello scontro diretto con il Perugia, è stato chiamato dal Commissario Tecnico Scarpa per il Torneo dei Gironi, in programma dal 24 al 26 gennaio a Coverciano.