Under 16 Benevento, Leone: "Qui per far crescere i ragazzi al meglio" (VIDEO) Le parole del nuovo tecnico giallorosso

Jacopo Leone si è preso le redini dell'under 16 del Benevento Calcio. Il tecnico giallorosso ha iniziato la nuova avventura con grande ambizione: "Ho trovato un gruppo importante che è abituato a lavorare. Sono ragazzi che hanno fame di migliorare, sono contento. La società mi ha chiesto di far crescere questa squadra sotto ogni aspetto, sia umano che tecnico. A me fa piacere essere qui, dove si crede così tanto nel settore giovanile. Che allenatore sono? Sicuramente uno che cerca di far esprimere al meglio la qualità dei ragazzi, abituandoli a un certo tipo di lavoro. Si devono divertire, esprimendo ciò che sono le loro caratteristiche, anche sbagliando. Poi saremo noi dello staff a intervenire dove occorre correggere".