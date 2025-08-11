Benevento under 16, Porta: "Pronti al nuovo campionato" (VIDEO) Le parole del centrocampista giallorosso in vista dell'esordio

Si avvicina il nuovo campionato under 16, con il Benevento che sarà guidato da Jacopo Leone. In squadra c'è Francesco Porta che vuole recitare un ruolo di primo piano all'interno del gruppo: "Mi aspetto un campionato molto intenso e difficile, ma faremo di tutto per vincerlo. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre più. Voglio superare il record di gol dello scorso anno. Il mister? Mi sembra molto bravo. Già dalla prima settimana ci ha fatto capire cosa pretende e mi ha fatto una impressione positiva". Il Benevento esordirà alla prima giornata contro il Sorrento: "È squadra forte, la conosco bene. Sarà difficile, ma cercheremo subito di vincere".