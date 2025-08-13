Benevento under 16, Martello: "Abbiamo grandi ambizioni" (VIDEO) Le parole del giovane centrocampista giallorosso

Ciro Martello è pronto a vivere un'altra stagione da protagonista. Nella scorsa annata, il centrocampista giallorosso ha fatto parlare di sé, grazie anche alle varie convocazioni in Nazionale. In vista del nuovo campionato, in cui indosserà la maglia dell'under 16, Martello si è espresso così: "Siamo tutti più carichi. Speriamo di arrivare almeno nelle fasi finali e di vincere. Personalmente sono maturato molto non solo sul campo. Vivere una esperienza fuori casa ci rende tutti più autonomi. Il nuovo mister? Mi ha fatto subito un'ottima impressione. Siamo lavorando bene e possiamo fare delle buone cose tutti insieme. Alla prima c'è il Sorrento, andremo lì pronti e carichi, con la voglia di iniziare nel migliore dei modi".