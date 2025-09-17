Benevento under 16, Sorbo: "Il campionato? Lavoriamo per dare il massimo" Le parole dell'attaccante: "L'annata non sarà semplice, ma l'affronteremo nel modo giusto"

"Ci stiamo preparando per dare il massimo in questo campionato e per andare il più avanti possibile. Sicuramente mi aspetto una stagione non facile, ma che possiamo affrontare nel modo giusto. Il mister? Ci sta insegnando molto sotto tutti gli aspetti. Nel Benevento mi trovo benissimo, mi trattano come un figlio ed è una cosa che mi dà tante soddisfazioni". Queste le parole di Alessandro Sorbo a poche settimane dall'inizio del campionato per la formazione under 16 del Benevento Calcio. Per le dichiarazioni complete, clicca il video.