Under 16, esordio vincente per il Benevento: espugnato il campo del Sorrento Prima giornata positiva per la squadra guidata da Leone

Sorrento-Benevento 1-2

Sorrento: Palazzo, Porzio (14'st Calvanese), Masi (36'st Musella), De Rosa G. (30'st Tibello), De Rosa M., Sepe, Fiore (36'st Perna), Fiorentino, Sorrentino, Macera (1'st Fiore F.), Plaitano. A disp.: Coppola, Volpicella, Liguori, Cardillo. All.: Scarpa

Benevento: Porcelli, Cimmino (24'st D'Auria), Coppola (14'st Sorbo), Martello, Cuomo, Vitelli, Ferretti (14'st Marciano), Porta (24'st Triestino), Esposito V. (24'st Di Nardo), Calabria (19'st Cuomo F.), Fontana (19'st Silvestri). A disp.: Esposito F., Fierro. All.: Leone

Comincia con una vittoria la stagione della formazione under 16 del Benevento Calcio. I giallorossi si sono imposti in casa del Sorrento con il punteggio di 2-1. La squadra di Leone è passata in vantaggio dopo venti minuti, grazie a un gol messo a segno da Martello (in foto). Il raddoppio è arrivato al 38' con Ferretti. Nella ripresa, il Sorrento ha accorciato le distanze dopo quattro minuti dal fischio d'inizio con Fiore, ma non gli è bastato per evitare la prima sconfitta stagionale. Esulta il Benevento che nella prossima giornata affronterà il Monopoli all'Avellola.