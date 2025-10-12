Under 16: poker dei giallorossi di Leone a Campobasso La squadra sannita comanda il girone a punteggio pieno

Campionato Under 16

Campobasso-Benevento 1-4

CAMPOBASSO:Rendinella; Reale, Paolozza, Finelli, Ruggieri, Spampinato, Zoccano, Grassi, Corsetto, Scarpati, Cerella. A disp.:Micco, Di Cillo, Petruccelli, Tucci, Motepeloso, Santoro, Zadi, Paiano, Sollazzo. All.Savino Ianniruberto

BENEVENTO:Porcelli, Marciano, Coppola, Martello, Cuomo M., Vitelli, Ferretti, Porta, Biancolino, Sorbo, Calabria. A disp.: Esposito F., Aprovitola, Triestino, Di Nardo, D'Auria, Fontana, Esposito V., Silvestri, Cornacchione. All.Jacopo Leone.

Arbitro: Roberto Piano di Campobasso.

Assistenti: Adamo Bornaschella di Isernia e Matteo Cristofaro di Campobasso.

Marcatori: 9'pt Biancolino (B), 42'pt Cerella (C), 7'st Sorbo (B), 15'st Porta (B), 17'st Esposito V. (B).

Ammoniti: Martello (B), Zoccano (C )

Vittoria netta del Benevento di Jacopo Leone a Campobasso nella terza giornata del girone D del campionato Under 16 di serie C. La squadra giallorossa continua il suo cammino a punteggio pieno (tre vittorie su tre) e sola in vetta alla classifica. In Molise sono andati in vantaggio con Biancolino al 9', subendo poi il pareggio a fine primo tempo. Nella ripresa Sorbo, Porta ed Esposito hanno scavato un solco incolmabile.

La classifica Under 16: Benevento 9, Monopoli 6, Casarano 5, Casertana 4, Latina*, Altamura*, Picerno, Campobasso, Giugliano* e Pineto* 1, Sorrento* 0. (* una gara in meno)