Under 16, il Benevento sempre a punteggio pieno Battuto il Giugliano grazie ai gol di Esposito e Calabria

Non conosce soste l'Under 16 di Jacopo Leone, che batte in rimonta anche il Giugliano grazie ai gol di Esposito V. e di Calabria. I giallorossini sono in vetta a punteggio pieno con 4 vittorie su quattro.

Benevento-Giugliano 2-1

BENEVENTO: Esposito F; Cimmino (18'pt Triestino, 36'st Fierro), Aprovitola, Martello, Cuomo M., Vitelli, Ferretti (15'st Silvestri), Porta (30'pt Calabria), Esposito V. (22'st Cuomo F.), Sorbo (22'st Cornacchione), Biancolino. A disp.: Porcelli, Di Nardo, Mandato. All. Jacopo Leone.

GIUGLIANO: Tammaro; Anaclerio (27'st Caccavale), Grazioli, Gargiulo, Battipaglia, Costanzo, Russo (8'st Di Matteo), Izzo (8'st Esposito), Colucci (27'st Pariota), Catinali (34'st Musto), Senatore (27'st De Luca). A disp.: Giustiniani, Coppola, Laezza. All. Pignalosa

Arbitro: Enzo Maria De Micco.

Assistenti: Giuseppe Magnifico di Caserta e Bruno Maria Jovele di Napoli.

Marcatori: 10'pt Catinali (G), 21'pt Esposito V. (B), 42'st Calabria (B).

Ammoniti: Aprovitola (B), Cornacchione (B), Esposito (G), Graziani (G).

Classifica Under 16 (4a giornata)

Benevento 12; Latina* 7; Monopoli* e Casertana* 6; Casarano 5; Pineto* e Team Altamura 4; Sorrento* e Picerno* 3; Giugliano 2; Campobasso* 1. (*) uaa partita i meno