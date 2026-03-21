Under 16, Benevento ko all'Avellola: vince il Latina La squadra di Leone non riesce a tornare al successo

Benevento-Latina 2-3

Benevento: Porcelli; Marciano (1'st Silvestri), Triestino, Fontana (24'st Fierro), Cuomo M. (24'st Di Nardo), Vitelli, Cuomo F. (13'st Porta), Calabria (24'st Mandato), Schettino, Sorbo, Aprovitola. A disp.: Esposito F., Festa,. All.: Leone

Latina: Capasso, Marini, Gheorghe, Vagni, Montanaro (30'st Grande), Di Bernardo (24'st Di Massimo), Sisti, Belli (24'st Visenti), Pucci, Perandini, Durante (15'st Funari). A disp.: Leonardi, Conti, Pelle, Frasca, Capuano. All.: Pacini

Arbitro: Chianese di Salerno. Assistenti: Russo di Ariano Irpino e Merola di Agropoli.

Marcatori: 15'pt Belli (L), 23'st Sisti (L), 40'st Sorbo (B), 42'st Di Massimo (L), 43'st Porta (B)

Sconfitta per l'under 16 del Benevento contro i pari età del Latina. I pontini si portano in avanti col punteggio dopo quindici minuti, grazie a un gol di Belli. Nella ripresa, Sisti ha raddoppiato al 23'. Il Benevento ha riaperto l'incontro al 40' con Sorbo, ma dopo due minuti il Latina ha siglato il tris con Di Massimo. A nulla è servito il gol di Porta nel finale che ha portato il punteggio sul definitivo 2-3.