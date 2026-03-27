Benevento under 16, Aprovitola: "Contro il Casarano daremo tutto per vincere" Le parole del difensore giallorosso ai microfoni di Stadio Giovani

La sconfitta casalinga con il Latina ha lasciato tanto amaro in bocca all'under 16 del Benevento. Domenica, la squadra allenata da Leone sarà di scena sul campo del Casarano per cercare di tornare quanto prima alla vittoria. Nello spogliatoio sannita c'è grande voglia di riscatto, come sottolineato da Aprovitola: "Stiamo attraversando un periodo difficile: purtroppo gli ultimi risultati non sono stati positivi e al momento nulla sembra girare per il verso giusto. Dobbiamo però continuare a lavorare con impegno. Contro il Latina è stata una partita molto sfortunata. Abbiamo subito tre gol che avremmo potuto evitare tranquillamente: errori banali che dobbiamo assolutamente correggere. Continueremo a lavorare per migliorarci. Le prossime tre partite non saranno semplici. Daremo il massimo per cercare di vincerle tutte e tre e chiudere al primo posto. Per noi è fondamentale, anche perché siamo avanti negli scontri diretti: arrivare tra le prime due ci permetterebbe di evitare il mini torneo prima degli ottavi, e questo è un vantaggio molto importante. A livello personale, direi che questa stagione sta andando abbastanza bene. Voglio arrivare al meglio fino a fine stagione. Contro il Casarano sarà una partita molto difficile. Daremo tutto, lotteremo fino all’ultimo perché abbiamo bisogno di vittorie".