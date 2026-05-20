Under 16, nei quarti scudetto il Benevento affronta il Sorrento: i dettagli Andata in casa dei costieri. Non sono previsti supplementari e rigori per l'accesso in semifinale

Dopo aver eliminato il Pontedera, l'under 16 del Benevento si avvia a grandi passi verso la gara d'andata dei quarti di finale scudetto. L'avversaria dei giallorossi sarà il Sorrento, reduce dal passaggio del turno ottenuto al termine del doppio confronto giocato con il Gubbio. I costieri sono una vecchia conoscenza del Benevento, considerato che le due formazioni si sono confrontate anche nel corso della stagione regolare. La gara d'andata si giocherà in casa del Sorrento. Al termine delle due partite, in caso di parità sarebbe il Benevento a passare il turno, grazie alla migliore posizione in classifica maturata in campionato. Non sono previsti supplementari e rigori. La vincente di Sorrento-Benevento se la vedrà in semifinale contro una tra Virtus Verona e Lecco.

Ottavi di finale, i risultati complessivi

Lecco-Union Brescia 4-1

Albinoleffe-Trento 8-2

Vicenza-Novara 4-2

Virtus Verona-Pro Patria 3-3

Ascoli-Giugliano 4-3

Gubbio-Sorrento 1-5

Benevento-Pontedera 6-1

Monopoli-Perugia 2-4

Il programma dei quarti di finale

Virtus Verona-Lecco

Albinoleffe-Vicenza

Perugia-Ascoli

Sorrento-Benevento