Under 16, Leone saluta il Benevento Il tecnico non sarà più giallorosso dopo l'annata vissuta all'Avellola

Termina l'avventura di Jacopo Leone in giallorosso. Il tecnico ha guidato la formazione under 16 del Benevento, chiudendo al primo posto la stagione regolare, ma incappando nell'eliminazione ai quarti di finale scudetto. L'avventura di Leone è durata un anno nel Sannio. Nei prossimi giorni, il sodalizio sannita definirà ufficialmente il nuovo staff tecnico del settore giovanile, con l'annuncio dei vari allenatori tra conferme e novità. Intanto, Leone ha salutato il Benevento attraverso un post social: "Finisce un’altra annata. Metto il punto a questo nuovo capitolo della mia vita. Un’annata in cui ho dato tutto me stesso, dal primo giorno. Mi sono sentito un professionista vero, coccolato nell’organizzazione e nel lavoro. Il calcio, a volte, è inspiegabile. Mi pesa non continuare questo percorso, ma fa parte del gioco, fa parte del nostro mestiere. Spero di aver lasciato il ricordo dell’uomo, prima ancora dell’allenatore. Perché questo è quello che mi preme di più. Da domani sarò pronto ad accogliere ciò che Dio e la vita vorranno donarmi. Sempre con il cuore colmo di entusiasmo".