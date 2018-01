Under 15, sconfitta nel derby per i giallorossi L'Avellino si è imposto con il punteggio di 4-1

Parte male il 2018 per l'under 15 del Benevento. I giallorossi sono stati sconfitti con il risultato di 4-1 nel derby giocato questa mattina a Pratola Serra contro l'Avellino. La truppa di Fusaro ha avuto un buon approccio, riuscendo a passare in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore di Agnello. Non sono mancate altre occasioni per il raddoppio, sciupate dallo stesso Agnello e Gargiulo.

Nella ripresa c'è stato un vero e proprio black out: in pochi minuti l'Avellino ha ribaltato la situazione con Capasso e D'Angelo. Il Benevento ha provato a reagire allo svantaggio, ma è caduto sotto i colpi dei padroni di casa che hanno chiuso i conti con Esposito e D'Angelo per il definitivo 4-1. Nella prossima giornata, in programma domenica prossima, i giallorossi ospiteranno il Foggia all'Imbriani.

Ecco la formazione scesa in campo:

Diglio, Gentile, Todisco, Albano, Barilotti, Seminara, Giampaolo (Boggia), Gargiulo (Talia), Battisti (D'Agosto), Agnello (Strazzullo), Olimpio