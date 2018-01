Under 15 poco cinica: a Palermo arriva la sconfitta Giallorossi spreconi: falliscono anche un rigore

Nuovo stop per l'under 15 nella trasferta di Palermo. Nonostante il bel gioco espresso e le numerose occasioni create, i giallorossi sono stati sconfitti in terra siciliana con il risultato di 2-0. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare subito il punteggio con Montevago, sfruttando anche un evidente errore commesso dall'estremo difensore sannita Diglio. Dopo il gol dei rosanero, i giallorossi hanno cercato in tutti i modi di pareggiare andando più volte vicini alla rete con i vari Agnello, Olimpio e Sorrettone. Nella ripresa il Benevento ha avuto anche l'opportunità di segnare con un calcio di rigore che, però, è stato fallito da Agnello. A pochi minuti dal triplice fischio Montevago ha chiuso la partita, consegnando alla sua squadra tre punti di spessore.

Per la truppa di Fusaro è un risultato difficile da accettare, ma che dovrà dare la giusta carica in vista del derby di domenica prossima contro la Salernitana.

Ecco la formazione scesa in campo:

Diglio, Gentile, Moccia, Albano, Barilotti, Seminara, Sorrettone, Talia, Battisti, Agnello, Olimpio. A disp. Gestro, Ilario, Chiurazzi, Bracale, Boggia, Strazzullo, Capone, Giampaolo, D'Agosto. All. Fusaro