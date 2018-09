Benevento, le under 16 e 15 in trasferta ad Ascoli I giallorossi saranno di scena in terra marchigiana

Domani andrà in scena la seconda giornata di campionato per le compagini under 16 e 15 del Benevento Calcio. Le truppe allenate da Formisano e Fusaro si recheranno in trasferta ad Ascoli, con quest'ultimo che darà il via alle ostilità alle 13. L'under 16 scenderà in campo alle 15. Entrambe cercheranno di portare a casa l'intera posta in palio per proseguire la stagione nel migliore dei modi.

Ecco il programma della seconda giornata:

Ascoli – Benevento

Pescara – Frosinone

Lecce – Crotone

Perugia – Foggia

Roma – Napoli

Salernitana – Cosenza

Riposa: Palermo

CLASSIFICA UNDER 16: Napoli, Benevento, Frosinone, Palermo e Crotone 3, Ascoli e Foggia 1, Cosenza, Salernitana, Perugia, Pescara, Roma e Lecce 0

CLASSIFICA UNDER 15: Ascoli, Salernitana, Roma e Palermo, Frosinone, Perugia, Lecce e Napoli 1, Cosenza, Benevento, Pescara, Crotone e Foggia 0

Ivan Calabrese