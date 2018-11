Benevento, l'under 15 espugna Cosenza Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Fusaro

Seconda vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che ha conquistato tre punti preziosi sul campo del Cosenza. L'inizio della gara non è stato entusiasmante per i giallorossi, anche perché non abituati alle pessime condizioni del terreno di gioco. A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa con Perfetto. La truppa di Fusaro è venuta fuori alla distanza ed è riuscita a riequilibrare il risultato con una marcatura di Bamaccaro.

Nella ripresa i sanniti hanno letteralmente dominato l'incontro, siglando il gol del definitivo 2-1 con Maiese sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella prossima giornata il Benevento ospiterà la Salernitana, per l'ultima gara che disputerà tra le mura amiche nell'anno solare.

Ecco l'undici sceso in campo: Tartaro, Galletti, Sena, Vespa, Prisco, Robustelli, Bamaccaro, Parisi, Maiese, Marsiglia, Odobo.