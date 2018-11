Benevento, derby per le formazioni under 16 e 15 Le compagini giallorosse sfideranno la Salernitana

Nella mattinata di domenica scenderanno in campo le formazioni under 16 e 15 del Benevento che sfideranno i pari età della Salernitana. Aprirà le danze la compagine allenata da Fusaro con fischio d'inizio fissato alle 10. I giallorossi sono reduci da due successi consecutivi e cercheranno di proseguire questa striscia vincente contro un'avversaria che fino a questo momento ha avuto il suo stesso ruolino di marcia. Alle 12 sarà la volta della capolista under 16 che con i tre punti diventerebbe campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Si prevede una giornata ricca di emozioni presso il campo Avellola.

Ecco il programma:

Benevento – Salernitana

Palermo – Ascoli

Pescara – Perugia

Foggia – Lecce

Frosinone – Roma

Napoli – Cosenza

Riposa: Crotone

Classifica under 16: Benevento 28, Roma 25, Napoli 20. Frosinone 18. Ascoli 17, Crotone 16. Palermo 13. Salernitana e Cosenza 11. Pescara 7, Foggia 6. Perugia 5, Lecce 4

Classifica under 15: Frosinone 25 e Roma 25, Napoli 24, Perugia 21. Palermo 19. Pescara 16. Salernitana e Benevento 14. Ascoli 10. Lecce 8, Crotone 5. Foggia 3. Cosenza 2