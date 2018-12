Under 15, Odobo decisivo: il Benevento si aggiudica il derby Sconfitta di misura la Salernitana all'Avellola

Benevento – Salernitana 1-0

Benevento (4-3-1-2): Tartaro; Belvedere, Robustelli, Vespa, Sena; Parisi, Prisco, Bamaccaro (14'st Iuliano); Marsiglia (21'st De Vincenzo); Odobo (31'st Casola), Maiese (21'st Sparaco). A disp.: Vitolo, Pavia I., Galletti, Izzo, Evangelista. All.: Fusaro

Salernitana (4-2-3-1): Abate; Riccio, Cavaiola, Scialla (28'st Grattacaso), Vellella (11'st Di Maio); Garofalo (28'st Musilli), Sabatino (11'st Campanile); Abitino (7'st Marzigno), Cuomo, Lamberti (28'st Lanari); Luongo (7'st Marino). A disp.: Blanco, Boffa. All.: Longo

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino

Assistenti: Marletta e Chianese di Napoli

Marcatore: 9'pt Odobo

Terza vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento. I giallorossi hanno sconfitto di misura i pari età della Salernitana, portando a casa un derby molto combattuto. L'equilibrio si è rotto dopo nove minuti di gioco, quando Odobo ha approfittato di un lancio proveniente dalle retrovie per beffare Abate in uscita con un leggero tocco. I ragazzi di Fusaro hanno amministrato il vantaggio cercando anche di raddoppiare, ma la Salernitana non ha lasciato molti spazi e al 10' della ripresa si è resa pericolosa con una conclusione di Riccio su assist di Cuomo che si è spenta di poco sul fondo. Al 16' si è fatto vedere Robustelli con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Abate ha risposto presente con un buon intervento. I giallorossi ci hanno riprovato in pieno recupero, precisamente al 38', con Sparaco che ha impensierito la retroguardia avversaria in contropiede, ma ha spedito la sfera sul fondo. Un minuto dopo ci ha provato Robustelli direttamente da un calcio di punizione, con la palla che ha sfiorato di poco l'incrocio dei pali.

Nel momento del fischio finale i giallorossi hanno festeggiato una vittoria davvero importante e portata a casa con le unghie e con i denti. Nella prossima giornata, dopo la sosta del prossimo weekend, il Benevento sfiderà il Lecce per l'ultima gara del girone d'andata e del 2018.