Under 16 e 15, il Benevento chiude l'andata a Lecce Le due compagini giallorosse sfideranno i salentini per continuare a vincere

Ultima trasferta dell'anno per le compagini under 16 e 15 del Benevento. I giallorossi sono già partiti quest'oggi verso Lecce, dove chiuderanno il girone d'andata. Comincerà, come d'abitudine, la truppa di Fusaro che scenderà in campo alle 11. Reduci da tre successi consecutivi, capitan Parisi e compagni cercheranno di ottenere il poker per dare continuità ai recenti successi, in modo anche di diminuire il gap con la zona play off.

Alle 13 sarà la volta dell'under 16, fresca campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Inutile dire che i ragazzi allenati da Formisano puntano a un'altra vittoria per presentarsi al match contro la Roma, in programma nella prima giornata del ritorno, con un buon vantaggio in classifica.

Ecco il programma:

Ascoli – Frosinone

Cosenza – Crotone

Lecce – Benevento

Perugia – Palermo

Roma – Foggia

Salernitana – Napoli

Riposa: Pescara

Classifica under 16: Benevento 31, Roma 28, Napoli 23, Frosinone e Ascoli 18, Crotone 16, Palermo 14, Salernitana e Cosenza 11, Pescara 10, Lecce 7, Foggia 6, Perugia 5

Classifica under 15: Napoli 27, Frosinone e Roma 26, Palermo 22, Perugia 21, Pescara 19, Benevento 17, Salernitana 14, Lecce 11, Ascoli 10, Crotone 5, Foggia 3, Cosenza 2