Benevento, l'under 15 pareggia a Lecce Sena risponde a Milli. Si chiude così il girone di andata

L'under 15 del Benevento ha chiuso il girone d'andata con un pareggio nella trasferta di Lecce. Nonostante il forte vento, le due squadre si sono affrontate a viso aperto con i sanniti che hanno cercato subito di fare male con un colpo di testa di Maiese che ha sfiorato di poco la porta. I padroni di casa, però, sono riusciti a passare in vantaggio in seguito a un contropiede di Milli. Al 15' Fusaro è stato costretto anche a sostituire l'estremo difensore Tartaro a causa di una botta rimediata nel corso di un'uscita bassa. La Strega ha cercato in tutti i modi di pareggiare e ha sfiorato il gol con Marsiglia, la cui conclusione ha colpito la traversa.

Nella ripresa è arrivato il meritato pareggio con Sena che ha gonfiato la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I sanniti hanno caricato a testa bassa gli avversari per portare a casa i tre punti, senza riuscire a capitalizzare le occasioni create.

Si chiude così la prima parte di stagione. Il Benevento riprenderà il cammino in campionato il prossimo 13 gennaio, quando si recheranno a Trigoria per sfidare la Roma.

Ecco la squadra scesa in campo: Tartaro, Belvedere, Sena, Vespa, Prisco, Robustelli, Izzo, Parisi, Odobo, Marsiglia, Maiese.