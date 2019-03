Benevento, trasferta a Foggia per l'under 15 I giallorossi vogliono riscattare l'ingiusta sconfitta della scorsa giornata contro il Frosinone

La voglia di riscattare l'ingiusta sconfitta subita contro il Frosinone è davvero tanta per il Benevento di mister Fusaro. L'under 15 giallorossa domani scenderà in campo contro il Foggia in trasferta, per cercare di ritornare al successo e tenere viva l'ambizione di poter partecipare agli spareggi. La Strega è in netta crescita, come dimostrato nel corso delle ultime prestazioni, e vorrà proseguire su questa scia per migliorarsi sempre di più. Il fischio d'inizio è fissato alle 12.

Ecco il programma:

Foggia – Benevento

Pescara – Cosenza

Palermo – Crotone

Ascoli – Lecce

Frosinone – Napoli

Perugia – Salernitana

Riposa: Roma

La classifica:

Napoli 46

Roma 44

Frosinone 40

Perugia 31

Palermo 27

Benevento 25

Pescara 25

Ascoli 21

Lecce 19

Salernitana 17

Cosenza 9

Crotone 9

Foggia 7