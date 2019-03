L'under 15 espugna Foggia: netto 3-1 ai rossoneri Il Benevento vince con le reti di Sena, Maiese e Robustelli

L’under 15 del Benevento ha violato il campo del Foggia con il risultato di 3-1. Nonostante la prestazione non sia stata brillante come visto con il Frosinone, si tratta comunque di un risultato molto importante per la compagine allenata da Fusaro. La Strega ha chiuso la contesa già nel primo tempo con ben tre marcature: a sbloccare il risultato è stato Sena sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Prisco. Maiese ha raddoppiato subito dopo sempre in seguito a un corner. Il tris è giunto con un calcio di rigore procurato da Odobo e trasformato da Robustelli. Nella ripresa il Benevento ha controllato l’incontro, anche se ha subito il gol della bandiera foggiano con Pellegrino che ha trafitto Muraca dagli undici metri.

Per i giallorossi è un successo che gli permette di raggiungere quota 28 punti in classifica e riscatta in parte la sconfitta rimediata la scorsa giornata con il Frosinone. Nel prossimo weekend osserveranno il turno di sosta individuale. Il rientro in campo ci sarà il 17 marzo per l'atteso derby con il Napoli all'Avellola.

Ecco l'undici sceso in campo:

Muraca, Galletti, Sena, Vespa, Prisco, Robustelli, Bammacaro, Parisi, Odobo, Marsiglia, Maiese.