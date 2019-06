Memorial "Giovanni Palo", trionfo del Benevento La formazione under 15 ha battuto in finale la Rappresentativa della Basilicata

Soddisfazione per l’under 15 del Benevento. I giallorossi hanno partecipato al VI memorial “Giovanni Palo”, organizzato dall’ex calciatore giallorosso Antonio Palo in memoria del compianto padre. Per il secondo anno consecutivo la formazione sannita si è aggiudicata la manifestazione, battendo in finale la Rappresentativa della Basilicata con il risultato di 3-0. I marcatori dell’incontro sono stati Ismaele Pavia, Bammacaro e De Vincenzo. Continua nel migliore dei modi la partecipazione a questo interessante torneo, utile anche per visionare dei prospetti che potrebbero fare al caso del vivaio sannita. La stagione della truppa di Fusaro, però, non è ancora finita: i giallorossi scenderanno in campo anche nel torneo internazionale di Cava dei Tirreni. L’esordio avverrà il prossimo 11 giugno contro la Reggina. Nel girone del Benevento ci sono anche i padroni di casa della Cavese e la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti.