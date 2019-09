Under 15, Benevento pronto all'esordio in campionato I giallorossi affronteranno domenica la Roma sul sintetico dell'Avellola

Ultimi giorni di preparazione per l'under 15 del Benevento. L'esordio in campionato si avvicina e la truppa di Fusaro se la vedrà domenica contro i pari età della Roma. L'incontro si giocherà sul sintetico dell'Avellola, con fischio d'inizio fissato alle 11.

I sanniti sono guidati da Giuseppe Fusaro, al suo terzo anno in giallorosso sulla panchina della formazione più giovane del vivaio. La squadra è totalmente nuova, per tale motivo servirà del tempo per permettere al tecnico di amalgamare al meglio il gruppo e ottenere punti importanti in classifica. Ovviamente il risultato sul campo lascia il tempo che trova, considerato che l'under 15 da sempre rappresenta il punto di partenza di un percorso della durata di quattro anni, in cui ogni singolo elemento è chiamato a crescere nel migliore dei modi.

La scorsa settimana l'under 15 è stata protagonista nel torneo "Francesco Totti", in cui ha avuto modo di testare il grado di preparazione a una settimana dall'inizio del campionato. Sono state positive, in tal senso, le indicazioni ottenute da Fusaro.

Ecco la rosa completa a disposizione di mister Fusaro:

PORTIERI: Esposito, Meo, Pirrò;

DIFENSORI: Ponticelli, Langellotto, Di Gregorio, Volpe, La Rocca, Marrone, De Gennaro, Marano;

CENTROCAMPISTI: Pengue, Di Porto, Izzo, Carriola, Ballirano, Vitale, Macrì, Di Donato;

ATTACCANTI: Mazzucchiello, Signorelli, Francescotti, Manzi, Di Martino, Faccetti, Baiano.

Di seguito il programma della prima giornata:

Benevento - Roma

Cosenza - Trapani

Juve Stabia - Ascoli

Lecce - Frosinone

Napoli - Crotone

Salernitana - Perugia

Riposa: Pescara