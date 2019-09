Under 15, pari del Benevento sul campo del Perugia Buon punto per i giallorossi di Fusaro

Pareggio per l'under 15 del Benevento sul campo del Perugia. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi guidati da Fusaro sono riusciti a passare in vantaggio nella ripresa grazie a un gol di Vitale che ha capitalizzato al meglio un assist di Ponticelli giunto dalla destra. I padroni di casa hanno pareggiato i conti poco dopo, approfittando di un errore difensivo che ha portato Di Gregorio all'autorete.

Per il Benevento è il primo punto in classifica, dato che il pareggio rimediato contro la Roma è stato annullato dal Giudice Sportivo. La gara con i capitolini, come noto, sarà rigiocata il prossimo 25 settembre.

Da martedì i sanniti cominceranno a preparare il prossimo match che li vedrà affrontare la Salernitana all'Imbriani.