Under 15, pareggio all'Avellola tra Benevento e Lecce A Borgo risponde Mazzucchiello. Fallito un rigore da parte dei pugliesi

Benevento - Lecce 1-1

Benevento (4-3-1-2): Esposito; Di Martino, Marrone, La Rocca, Macrì; Di Porto, Izzo (15'st Carriola), Pengue (34'st Faccetti); Signorelli (15'st Vitale)(34'st Ballirano); Francescotti, (25'st Manzi), Mazzucchiello. A disp.: Pirrò, Ponticelli, Di Gregorio, Baiano. All.: Fusaro

Lecce (4-3-3): Moccia; Leuzzi, Dell'Acqua, Leuzzi, Orfano; Mariano, Borgo (25'st Di Pietrangelo), Lanciano; Manfredi, Mastropasqua (12'st Fornano), Agrimi (25'st Bacca). A disp.: Tamma, Mazzarano, Litti, Buttazzo, Fasano. All.: Mazzeo

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino

Assistenti: Pone e Angelillo di Nola

Marcatori: 24'pt Borgo (L), 7'st Mazzucchiello (B)

Terzo pareggio consecutivo per l'under 15 del Benevento che ha impattato tra le mura amiche nel match giocato questo pomeriggio contro il Lecce. La sfida è stata molto combattuta, tra due formazioni che hanno espresso il proprio gioco senza timori per la conquista dell'intera posta in palio. Dopo una prima fase di studio, la truppa di Fusaro ha provato ad affondare al 19' con Di Porto che, servito da Francescotti, ha provato la conclusione ma Moccia ha risposto nel migliore dei modi.

Al 24' il Lecce è passato in vantaggio: a gonfiare la rete è stato Borgo che, con una conclusione da cineteca dalla distanza, ha spedito la sfera all'incrocio dei pali con Esposito che nulla ha potuto sulla sua conclusione. Il Benevento non è rimasto a guardare, tanto che un minuto dopo ha sfiorato il pareggio con Mazzucchiello che, da pochi passi, ha colpito il palo. Al 36' ci ha provato Signoriello, ma la sua conclusione si è spenta di poco sul fondo.

Nella ripresa la Strega ha cercato in tutti i modi a pareggiare, riuscendoci al 7': sugli sviluppi di una palla inattiva, Pengue ha indirizzato il pallone sul primo palo per l'accorrente Mazzucchiello che di prima intenzione non ha lasciato scampo a Moccia.

Tre minuti dopo stava per giungere la beffa per la Strega, considerato che l'arbitro ha assegnato la massima punizione a causa di un fallo subito in area da Mastropasqua. Sul dischetto si è presentato lo stesso attaccante che ha colpito in malo modo la sfera, permettendo a Esposito di bloccarla facilmente.

Sulle ali dell'entusiasmo, il Benevento ha costruito per vincere la gara, senza però riuscire a trovare il tap in vincente. Da segnalare l'espulsione, giunta al 38', del leccese Manfredi per doppia ammonizione.

Nella prossima giornata la truppa di Fusaro osserverà il turno di sosta individuale e tornerà in campo il prossimo 10 novembre, quando all'Avellola ci sarà il Frosinone.