Under 15, Benevento ballerino: vince il Frosinone I ciociari espugnano l'Avellola. Tante imprecisioni in fase difensiva per i sanniti

Benevento - Frosinone 1-3

Benevento: Esposito, Di Martino, Macrì (1'st De Gennaro), Izzo (8'st Vitale), La Rocca (8'st Volpe), Di Gregorio, Pengue (8'st Carriola), Di Porto (27'st Ballirano), Francescotti (25'pt Manzi), Mazzucchiello (27'st Galletta), Signorelli. A disp.: Pirrò, Ponticelli. All.: Fusaro

Frosinone: Stellato, Fiorini (29'st Fratarcangeli), Martino Coriano, Di Mauro (1'st Seccafien), Oddi, Severino, Evangelisti (15'st Galli), Russo (31'st Bonomo), D'Andrea, Cipolla (29'st La Porta), Colletta (31'st Zettera). A disp.: Sala, Crecco, Valletta. All.: Carinci

Arbitro: Piscopo di Frattamaggiore

Assistenti: Pollaro di Napoli e Vitiello di Torre Annunziata

Marcatori: 21'pt Cipolla (F), 2'st D'Andrea su rig. (F), 7'st Coletta (F), 17'st Signorelli (B)

Il Frosinone espugna l'Avellola e condanna il Benevento ad allungare la striscia di risultati senza successi. E' dallo scorso 6 ottobre, infatti, che la truppa di Fusaro non ottiene l'intera posta in palio, trovando tre pareggi consecutivi e il ko maturato questa mattina contro la compagine ciociara. Alla vigilia la Strega era ben conscia delle difficoltà di un incontro molto complicato, contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Sta di fatto, però, che gli ospiti hanno fatto davvero poco per vincere la gara, sfruttando al meglio i grossolani errori commessi dai sanniti in fase difensiva. Al 21', infatti, Izzo ha effettuato un retropassaggio per Esposito, ma la palla è stata anticipata da Cipolla che ha gonfiato la rete per il vantaggio frusinate. Dopo quattro minuti Fusaro è anche costretto a sostituire Francescotti, a causa di un colpo subìto all'anca: al suo posto è entrato Manzi. Al 29' ci ha provato ancora una volta il Frosinone con Cipolla che, servito da Martino Coriano, si è visto respingere la conclusione da Esposito. Al 34' Fiorini crossa per Colletta che di testa spedisce la sfera di poco sul fondo.

La ripresa comincia male per la Strega che dopo due minuti si vede assegnato un calcio di rigore in favore degli avversari, a causa di un fallo commesso da La Rocca su D'Andrea. Lo stesso attaccante ha gonfiato la rete dagli undici metri per il 2-0. Come se non bastasse, al 7' il Frosinone ha trovato il tris con Coletta che, lanciato dalle retrovie, ha approfittato di una dormita generale della difesa giallorossa per punire Esposito.

Nonostante il passivo, il Benevento è uscito fuori dal guscio: al 13' Manzi si è trovato a tu per tu con Stellato in uscita, ma non è riuscito ad anticiparlo. Al 17' è arrivato il gol della bandiera, scaturita da una punizione di Signorelli dal limite che, dopo una deviazione, si è insaccata in rete. Al 35' lo stesso Signorelli ha impegnato Stellato con una conclusione insidiosa.

La sfida è terminata 3-1 per il Frosinone. Nella prossima giornata i giallorossi saranno di scena a Crotone. L'obiettivo è quello di interrompere il digiuno di vittorie.