Under 15, il Benevento torna alla vittoria: espugnata Crotone I giallorossi interrompono il digiuno. In rete Manzi, Vitale e Pengue

Crotone - Benevento 1-3

Crotone: Piccolo (30'st Gattuso), Russo (1'st Scandale), Lupinacci (22'st Bianchi), Carbone, Pugliese F., D'Aprile, Formisano, Polimeni (19'st Procopio), Battimelli (30'st Le Pera), Greco, Valente (1'st Scarcelli). A disp.: Pugliese M., Maheswaran. All.: La Ratta

Benevento: Esposito, Di Martino (30'st Langellotto), De Gennaro, Carriola, Marrone, Di Gregorio, Pengue (30'st Ballirano), Di Porto, Mazzucchiello (30'st Baiano), Vitale (15'st Signorelli), Manzi (25'st Galletta). A disp.: Pirrò, Volpe, Ponticelli, Faccetti. All.: Fusaro

Arbitro: Piluso di Rossano

Assistenti: Morgera e Di Santo di Paola

Marcatori: 25'pt Manzi (B), 28'pt Vitale (B), 25'st Pengue (B), 27'st Carbone (C)

L'under 15 interrompe il digiuno di vittorie ed espugna il terreno di gioco del Crotone con il punteggio di 3-1. Buona prova dei sanniti che chiudono la prima frazione in avanti di due reti, grazie alle marcature realizzate da Manzi e Vitale rispettivamente al 25' e al 28'. Nella ripresa la truppa di Fusaro ha messo in cassaforte il risultato con il tris firmato da Pengue al 25', prima di subire il gol della bandiera di Carbone due minuti dopo. Con questo risultato i giallorossi balzano a quota 14 punti in classifica. Nel prossimo weekend il campionato si fermerà per la prima di una doppia sosta antecedente la fine del girone d'andata. La ripresa è fissata al primo dicembre, quando i giallorossi daranno vita all'ultima partita dell'anno all'Avellola contro l'Ascoli.