U15, il Benevento vince il "Natale alla Virtus Junior Napoli" I giallorossi hanno battuto in finale il Napoli

Il 2019 dell'under 15 si è chiuso con una bella soddisfazione. I giallorossi hanno partecipato al torneo "Natale alla Virtus Junior Napoli", in cui hanno preso parte compagini di livello come Napoli, Juve Stabia, Salernitana, Cavese, Casertana, Paganese e i padroni di casa della Virtus Junior Napoli.

La truppa di Fusaro ha prima eliminato la Salernitana in semifinale con il risultato di 2-1, grazie alle marcature messe a segno da Galletta e Mazzucchiello. In finale è stato il Napoli a cadere sotto i colpi della Strega: la sfida si è chiusa in parità e solo i calci di rigore hanno consegnato il trofeo al Benevento.

Adesso ci sarà tempo di meritato riposo per l'under 15, in attesa dell'inizio di campionato che avverrà il prossimo 12 gennaio a Trigoria contro la Roma.