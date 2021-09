U15, Carbone: "Ripartenza importante. Lavoriamo sotto l'aspetto emotivo" Il tecnico del Benevento: "I ragazzi non hanno mai giocato, dovremo farli crescere sbagliando"

Cresce l'attesa per l'esordio in campionato dell'under 15 del Benevento. I giallorossi affronteranno domani in trasferta i pari età del Frosinone. C'è tanta curiosità attorno a questa squadra che è completamente nuova, allenata da Dagoberto Carbone che torna sulla panchina di una compagine del settore giovanile dopo aver svolto, negli ultimi anni, il ruolo di collaboratore dell'ex giallorosso Romaniello:

"Si tratta sicuramente - ha esordito Carbone - di un ruolo diverso. Questa categoria ha ben altre necessità rispetto alle altre, bisogna dare una maggiore attenzione soprattutto all'aspetto emotivo piuttosto che a quello tattico. C'è da dire che questi ragazzi sono stati un po' sfortunati negli ultimi anni a causa della pandemia che ha condizionato lo svolgimento delle scuole calcio. Non hanno mai avuto modo di giocare, in un'età importante dove si cominciano a raccogliere i frutti del lavoro fatto in passato. Adesso si trovano in un campionato nazionale senza aver svolto un percorso di crescita. Devono imparare molto. Bisognerà essere più comprensivi e farli crescere sbagliando".

RIPARTENZA - "E' sicuramente importante per tutti. La crescita di un calciatore è determinata anche dalla capacità di potersi relazionale con gli altri, un aspetto che nelle ultime due stagioni è venuto a mancare. Come detto, questi ragazzi non hanno avuto modo di giocare e di misurarsi con altre realtà".

ESORDIO IN CAMPIONATO - "Ho la fortuna di lavorare con uno staff di grande livello che la società mi ha messo a disposizione. Abbiamo inculcato le basi sulle quali costruire un progetto. Questo è un campionato che nasconde tante insidie. A parte le società che sono più avanti, le altre hanno lo stesso livelli. L'ago della bilancia sarà rappresentato da quanti ragazzi approcceranno a questa nuova realtà in maniera più veloce. La gara di domani con il Frosinone non sarà affatto semplice. La maglia del Benevento ha un peso per tutti. I ragazzi dovranno superare quello step che gli permetterà di lavorare nel prossimo futuro al meglio".