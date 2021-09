Under 15, pareggio ricco di gol tra Frosinone e Benevento Prestazione di personalità per i ragazzi allenati da Carbone

Frosinone – Benevento 3-3

Frosinone: Gabriele, Riccone, Cazora (16’st Menichelli), Diodati (28’st De Filippis), Dolciami, Tiberi, Buompane, Tocci, Fiorito, Zorzetto (16’st Lombardo), Baptista (16’st Vigliotti). A disp.: Bracaglia, Lupi, Molignano, Falli, Sterbini. All.: Mizzoni

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone (3’st Masi), Santucci, Nonga (20’st Salierno), Verza, Cerciello (1’st De Marco), Borrelli, Buccoliero, De Stefano (14’st Sasso), Spanò (20’st Ambrosio). A disp.: Marino, Baldinucci, Diez, Pellino. All.: Carbone

Arbitro: Zangrilli di Frosinone

Assistenti: Salustri e Socea di Aprilia

Marcatori: 32’pt Baptista (F), 2’st Fiorito (F), 10’st Buccoliero (B), 11’st Spanò (B), 17’st Buompane (F), 22’st Verza (B)

Note: Espulso Santucci al 13’st

Termina con un pareggio l’esordio in campionato dell’under 15 del Benevento sul campo del Frosinone. Il primo tempo è stato molto equilibrato, con le due squadre che hanno giocato la prima gara ufficiale in un campionato nazionale dopo le varie sospensioni degli scorsi anni. I padroni di casa sono andati all’intervallo in vantaggio di una rete, grazie alla marcatura di Baptista che ha capitalizzato la prima occasione dell’incontro. Nella ripresa, i ciociari hanno raddoppiato grazie a Fiorito, dopo che Nunziante gli aveva parato un calcio di rigore. Poteva essere una mazzata per il Benevento, ma la truppa di Carbone non si è persa d’animo e ha tirato fuori grande personalità con la rete di Buccoliero che ha accorciato le distanze. All’11’ è arrivato il pareggio firmato da Spanò. Un equilibrio durato fino al 17’, quando Buompane ha portato il risultato sul 3-2. La Strega non si è data ancora una volta per vinta e ha ottenuto il definitivo pareggio al 22’ con Verza. Da segnalare l'espulsione di Santucci al 13' del secondo tempo, con il Benevento che ha proseguito l'ottimo rendimento anche in inferiorità numerica. Soddisfatto il tecnico Carbone al termine del match: “I ragazzi hanno impiegato un tempo per entrare all’interno del campionato. Non è colpa loro, visto che negli ultimi anni gli è mancata la possibilità di confrontarsi. Hanno tirato fuori una prestazione caparbia, nonostante il doppio vantaggio del Frosinone. Peccato per l’espulsione di Santucci, altrimenti sono certo che avremmo ripreso tranquillamente la partita. Siamo contenti. Simili prestazioni dimostrano che il lavoro premia”.

I risultati della 1^ giornata:

Cosenza - Roma 0-5

Frosinone - Benevento 3-3

Lazio - Crotone 3-0

Lecce - Napoli 1-5

Reggina - Salernitana 1-0

La classifica:

Roma 3

Napoli 3

Lazio 3

Reggina 3

Benevento 1

Frosinone 1

Salernitana 0

Crotone 0

Lecce 0

Cosenza 0