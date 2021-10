Under 16 e 15, il Benevento sfida il Cosenza all'Avellola I due incontri si giocheranno nella giornata di domenica

Prima partita tra le mura amiche per le formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio. Quest'ultima sarà di scena contro il Cosenza, dopo il buon pareggio rimediato in casa del Frosinone alla prima giornata. C'è grande curiosità attorno alla squadra di Carbone, al suo esordio in assoluto all'Avellola. Alle 14:30 scenderà in campo l'under 16 di Fusaro che vuole dare continuità alla vittoria conquistata in terra ciociara, arrivata grazie alla marcatura di Carfora.

Il programma della 2^ giornata:

Benevento - Cosenza

Crotone - Frosinone

Napoli - Reggina

Roma - Lecce

Salernitana - Lazio

Classifica under 16:

Roma 3

Lazio 3

Benevento 3

Reggina 1

Salernitana 1

Lecce 1

Napoli 1

Crotone 0

Frosinone 0

Cosenza 0

Classifica under 15:

Roma 3

Napoli 3

Lazio 3

Reggina 3

Benevento 1

Frosinone 1

Salernitana 0

Crotone 0

Lecce 0

Cosenza 0