Prima gioia per l'under 15 del Benevento: poker al Cosenza (LE FOTO) I giallorossi hanno conquistato i tre punti all'Avellola

Benevento – Cosenza 4-1

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone (17’st Baldinucci), De Marco, Nonga, Verza, Masi (24’pt Cerciello), Borrelli (25’st Diez), Buccoliero (25’st Nurcato), Pellino (1’st De Stefano), Spanò (14’st Sasso). A disp.: Marino, Castaldi, Ambrosio. All.: Carbone

Cosenza: Marano, Lanzillotta (35’st Ammendola), Porco (35’st Pellegrino), Aragona (5’st Celebre), Tenuta, Bonofiglio, Marini (35’st Lupinacci), Polimeni, Marchese (18’st Martino), Musacchio, Mazzulla (18’st Spingola). A disp.: Carrieri, Migliazzo, Sena. All.: Garofalo

Arbitro: Esposito di Napoli

Assistenti: Arcella di Frattamaggiore e Cammarota di Nola

Reti: 16’st e 36'st De Stefano (B), 22’st Sasso (B), 24’st Musacchio (C), 26’st Zanni (B)

Primo successo in stagione per l'under 15 del Benevento che si è sbarazzata del Cosenza con il risultato del 4-1. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, la truppa di Carbone si è scatenata nella ripresa. Positivi anche i cambi del tecnico, considerato che al 16' e al 22' i giallorossi hanno segnato due gol con De Stefano e Sasso, i quali erano entrati in campo da pochi minuti. Al 24' Musacchio ha accorciato le distanze, ma il Benevento ha poi preso il largo e chiuso la partita con le marcature di Zanni e De Stefano, quest'ultimo autore di una bella doppietta. I giallorossi balzano a quota quattro punti in classifica e danno continuità all'ottimo pareggio rimediato nella scorsa giornata in casa del Frosinone. Nel prossimo weekend, il campionato si fermerà a causa della sosta: i giallorossini torneranno in campo il 17 ottobre, quando affronteranno il Lecce in trasferta.